Milano Golden Fashion. La Viceconsole Delia Garcia consegna il premio alla stilista Giannina Azar

Durante la 5° Edizione del MILANO GOLDEN FASHION, nella chiusura della fashion week, che si è tenuto lunedì 26 settembre 2022, nel lussuoso Hotel Meliá di Milano, l’evento ideato e diretto dall’artista argentina Graciela SAEZ, con la conduzione stellare del presentatore Anthony PETH, Delia Garcia in rappresentanza della onorevole console del Consolato Generale di Repubblica Dominicana a Milano, Arlene Peña, ha consegnato il riconoscimento a Marta Villar, collaboratrice di lunga data della stilista di fama internazionale, Giannina Azar. Come tutti gli anni è stata madrina dell’evento la famosa cantante Costaricana Cecilia GAYLE.

La stilista degli artisti, Giannina Azar, ha scelto Milano Golden Fashion per stupire con i disegni. È la stilista dominicana con più esperienza nei colori primaverili che ha lavorato con celebrità come: Jennifer Lopez, Thalía, Gwen Stefani, Yuri, Chiquinquira Delgado, Britney Spears, Gaby Espino, Natty Natasha, Maluma, Carmen Villalobos, Beyoncé, e tanti altri ancora. I suoi disegni all'avanguardia della moda, contengono elementi sorprendenti, sono caratterizzati da innumerevoli dettagli e uno stile esotico e sexy, da risultare attraenti per le donne che vogliono essere al centro dell'attenzione. Giannina Azar lavora su tessuti a rete, dipinti o ricamati a mano, per conferire quell'effetto cerimonioso e naturale, essendo questo un segno distintivo personale del marchio. Ha presentato i suoi modelli mozzafiato e colorati sulla passerella del Milano Golden Fashion nell'ambito della Milano Fashion Week. Giannina Azar, ha reso omaggio all'Italia presentando la sua collezione "Isola di Capri" ispirata alle isole.

MILANO GOLDEN FASHION si può certamente definire il più conosciuto e ambizioso progetto interculturale di portata internazionale, centrato sul dialogo tra le diverse culture, attraverso il linguaggio della moda che oltrepassa i confini. L’incontro tra lo stile e l’incantesimo del fashion show apre nuove possibilità e prospettive. L’evento si propone come opportunità per apprezzare l’universalità dell’eleganza modellata secondo le tradizioni sartoriali di tanti paesi diversi.

Gli Stilisti che hanno partecipato sono: Roberta Mellone con la sua collezione “LIKE E DIVA”, Adriana Monaco con la sua collezione “STORIE DALL’ANTICA ROMA A INIZIO 900”, Catherine Reynoso con la sua collezione di bigiotteria “ETERNA FLOWER”, Samanta Mariotti con la sua collezione “LOVELY”, Grazia Urbano con la sua collezione "SOPHISTICATED", Shaila Sabatini con la sua collezione “OBSIDIENNE”, Simona Pontiggia con la sua collezione “SEI SEMPRE CHI VUOI ESSERE”, Helen Aguilar Torres con la sua collezione “SOGNO E REALTÀ”, Giannina Azar con la sua collezione “ISOLA DI CAPRI”. In passerella due modelle internazionali come special guest hanno dato anche quest’anno un valore aggiunto alla manifestazione, la Miss Universo Haiti Gabirela Clesca, futura First Lady di Tucks and Caicos Islands e Veronica Mastrovich richiestissima in numerose campagne mondiali.

Anche quest'anno sono stati consegnati gli ambiti riconoscimenti a professionisti del settore per aver svolto una carriera eccellente nella loro attività professionale.

PREMIO AWARDS SPETTACOLO per Denny Mendez (Miss Italia 1998)

PREMIO AWARDS ALLA CARRIERA per Laura Avalle (Direttrice della Mondosanità/Si Salute e Innovazione)

PREMIO AWARDS COMUNICAZIONE per Leonardo Angelo (Giornalista e Fashion Director)

PREMIO AWARDS TV E CINEMA per Francesca Aiello (Produttrice Mediaset e Rai)

PREMIO AWARDS SOLIDARIETÀ per Paola Radaelli (Presidente di Unione Nazionale Vittime)

PREMIO AWARDS RIVELAZIONE per Anthony Peth

Un ringraziamento ai partners e alle collaborazioni di questa quinta edizione, Doña Mima la prima pasticceria argentina a Milano, Gianni Graziano(della ELIHAIR AGENCY MILANO by ELIOS COMMUNICATION - Partner ufficiale); Sarajo Mariotti (coreografa del MGF); Stefania Casolino(backstage); Giancarlo Fornasa (titolare di Charlyevents); Alejandro Librace (presidente dell’Associazione Cuore Argentino); Antonio Cirillo (di Miss & Mister Moda Fashion Italia); Moreno Zalando (fotografo); Antonella Marcon (di Miss Mondo Veneto); Carla Terranova (di Concorso internazionale di Fascino Mediterraneo).

Nel momento della consegna dell’award a Paola Radaelli presidente Unione Nazionale Vittime, Nada Nuovo ha omaggiato con il suo abito della collezione “SPOSA 2023” per le vittime di violenza ed anche il pittore Sergio Brabillasca ha esposto il suo dipinto della mostra “Sui Passi della Violenza” fatta dalla Unione Nazionale Vittima.

Tanti i volti noti che si sono fatti notare dal mondo delle istituzioni e del giornalismo, la Vice Console del Consolato Generale Della Repubblica Dominicana DELIA GARCIA, Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Milano, Rosy Abruzzo, Daniela Chessa eMichele Pace, giornalisti, Miss Top Curvy Univerce 2022 Martina Giraldi, Chang Mei Ling (Top manager nel campo assicurativo), Xu Que Juan(STILISTA Cinese), Lin Ziyan (Vice direttrice Italiana della Bank of China), le artiste Cristina Sporeni e Eradis Josende Oberto, la showgirl Sylvie Lubamba.

Lo staff: Mayra Sosa (addetta stampa)

I media partner: Tv Life, Red Latina Directo, Rumba Tv, Creative Society, Moda Brasil TV, BSO Channel.

