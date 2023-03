A Milano in piazza le famiglie arcobaleno, c'è anche Schlein. La protesta indetta dalle associazioni Lgbtq+ contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali

E' in corso in piazza della Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, la manifestazione 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie', indetta dalle associazioni Lgbtq+ e dalle famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali.

C'è anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

All'inizaitiva è presente anche la capogruppo al Senato del Pd Simona Malpezzi e l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi.

"E' una bellissima piazza che chiama e chiede diritti - ha detto Sacchi - Milano ha fatto la sua parte".

Secondo gli organizzatori sono 10 mila le persone che sono scese in piazza. A sorpresa è arrivato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che in un primo momento aveva detto che non avrebbe partecipato. "Sono sempre con voi, lo sono stato dal primo momento", ha detto portando il suo saluto dal palco.

"Elly Schlein mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente. E' venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia", ha detto Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi oggi sposata con la cantante Paola Turci, arrivando in piazza Scala. "Dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed eterosessuale", ha concluso.

Al presidio in piazza della Scala tutti i partecipanti sono invitati a portare delle penne a sfera che saranno alzate in aria durante un flashmob, per chiedere diritti per tutti, anche per i figli delle coppie dello stesso sesso.

Le penne "rappresentano le firme che non si possono più fare - ha spiegato il fondatore de I Sentinelli Luca Paladini -. Da domani noi siamo in mobilitazione permanente, perché sono entrati nella carne viva di queste famiglie. Abbiamo un problema enorme rappresentato da questo governo".

In piazza Scala un palco dove si terranno gli interventi delle associazioni e le testimonianze delle famiglie arcobaleno.

La manifestazione di Milano ha avuto l'appoggio anche di molti personaggi noti, come la cantante Madame, Vladimir Luxuria conduce l'evento. Mentre Tiziano Ferro, Roy Paci, Paola Turci, Nancy Brilli hanno dedicato alla mobilitazione di Milano alcune stories su Instagram. "Che paura fa la piena uguaglianza e cosa toglie agli altri non lo so - ha commentato Alice Redaelli Cig Arcigay -, ma a togliere è il governo. Migliaia di bambini già nati non possono avere le tutele".