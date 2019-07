Milano: Sindaco Sala, penso parte civile in vicenda multe cancellate

MILANO, 27 LUGLIO - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, pensa che il Comune potrebbe costituirsi parte civile nel confronti dei tre appartenenti alle forze di Polizia locale della città che sono stati arrestati perché cancellavano multe in cambio di soldi, cene e altri favori. "Lo vedremo, però tendenzialmente sì perché questo getta un'ombra sul corpo della Polizia Locale - ha detto a margine della commemorazione del 26mo anniversario della strage di via Palestro -. Cercando di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, questo deve essere lo stimolo per farci cambiare qualcosa in quel sistema". "Ho grande rispetto nel corpo della Polizia Locale - ha concluso sala - però è evidente che ogni tanto bisogna un poco riflettere se e in che modo riassestare le cose. Il comandante Ciacci ha tutta la mia fiducia e anche di più".