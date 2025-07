Milazzo si prepara ad ospitare il raduno della Nazionale, la Coppa Italia e Supercoppa Italiana di calcio balilla paralimpico

Tempo di lettura: ~3 min

25 luglio 2025 - Non si ferma neanche d’estate l’attività della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla (FPICB) che, anzi, intensifica la propria attività con un doppio appuntamento tutto da vivere: a Milazzo (Messina) andrà in scena una settimana straordinaria di sport inclusivo, con il raduno della Nazionale Italiana (dal 30 luglio all’1 agosto, per la prima volta nel Sud Italia), e il doppio evento Coppa Italia e Supercoppa Italiana paralimpica e DIR (disabili intellettivo relazionali) in programma durante l’Allinparty, quinta edizione del Festival dello Sport Inclusivo in programma tra Mediterranea Club, Spiaggia di Ponente - Baia del Tono e Comune di Milazzo dall’1 al 3 agosto, organizzata da Mediterranea Eventi, AISM Sicilia e Triptop, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito italiano, del Dipartimento Regione Sicilia della Protezione Civile, dell’Università degli Studi Messina e con il contributo dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Dopo gli esaltanti risultati al recente Campionato del Mondo di Saragozza, la FPICB continua a lavorare intensamente e sceglie la città di Milazzo per intensificare la preparazione in vista dei prossimi impegni, nazionali ed internazionali.

Grazie alla grande unità di intenti tra l’Amministrazione comunale della città mamertina, con in primis il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo Sport Antonio Nicosia, ed in sinergia con Mediterranea Eventi, dal 30 luglio all’1 agosto gli atleti e le atlete della Nazionale Azzurra selezionati dal Commissario Tecnico Giovanni Braconi e dalla CT Francesca Aragona, avranno l’opportunità di lavorare in maniera particolareggiata con gli atleti selezionati, tarando la preparazione per gli impegni del 2026 ma sfruttando anche l’opportunità di valutare dal vivo i progressi nei due appuntamenti che seguiranno il ritiro, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La base operativa sarà il Mediterranea Club dove, tra la sera di venerdì 1° agosto, il pomeriggio di sabato 2 e la mattina di domenica 3, si darà il via alle competizioni nazionali Coppa Italia e Supercoppa Italiana di calcio balilla paralimpico, occasione durante la quale si sfideranno i migliori atleti italiani della disciplina. Sempre presso il Mediterranea Club di Milazzo, nel pomeriggio di sabato 2 agosto, spazio a Coppa Italia e Supercoppa Italiana DIR (disabili intellettivo-relazionali).

«Portare la Nazionale e queste gare in un contesto come l’Allinparty – dichiara il presidente FPICB Francesco Bonanno – è motivo di grande orgoglio. La sinergia con il Comune di Milazzo e Mediterranea Eventi dimostra che lo sport paralimpico è cultura, inclusione e dignità. Siamo certi che sarà una vetrina straordinaria, capace di dare visibilità al movimento a livello nazionale».

“Una grande unità di intenti – affermano Midili e Nicosia – che si è sin da subito trasformata in un’opportunità interessantissima per Milazzo, sempre più città aperta all’ospitalità ed alle tematiche dell’inclusione”.

Entrambe le manifestazioni si svolgeranno nel contesto dell’Allinparty, Festival dello Sport Inclusivo durante il quale oltre 20 discipline sportive si svolgeranno contemporaneamente sotto forma di tornei, prove libere e dimostrazioni, aperte a tutti e con il principio di garantire la massima partecipazione ed inclusione. Non solo sport: durante l’Allinparty anche momenti di svago, musica, divertimento e confronto con i testimonial paralimpici. L’Allinparty raggiunge oggi la quinta edizione: un percorso lungo ed un progetto che cresce grazie al prezioso sostegno di tanti partner pubblici, associazioni e società sportive e di volontariato del territorio, così come di diverse aziende come Caronte&Tourist, DepaGroup, Parco Corolla, Raffineria Mediterranea di Milazzo, Naima by Griffe, SmartMe, BCC La Riscossa di Regalbuto, Decathlon. Un network attivo, che punta in maniera concreta alla valorizzazione dello sport, della partecipazione e dell’inclusione.

I convocati della nazionale (raduno dal 30 luglio al 1° agosto a Milazzo): Rossi Giacomo Paolo, Valente Francesco, Alves Angelita, Montecaggi Corrado, Smario Domenico, Rotino Giovanni, Vuodo Gianluca, Paolo De Florio, ⁠Vento Francesco, ⁠Guizzardi Cristian.

