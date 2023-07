Mario Anzani, militare eroe dell'Esercito salva la vita a bambino di un anno

PALERMO. È il Graduato Aiutante Mario Anzani, l'eroe che la madre del piccolo J. C. ricorderà certamente per il resto della vita.

Succede tutto in pochi secondi, nei pressi del Tribunale di Termini Imerese (PA), dove la donna, in auto con i suoi bambini di 1 e 4 anni, si accorge che all'improvviso J. C. non respira più.

Sono attimi di panico mentre arresta la corsa dell'auto e prende il bimbo in braccio. L'unica sua speranza è quella pattuglia di militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo impegnati a presidiare il tribunale nell'operazione strade sicure.

D'istinto la donna getta fra le braccia del Graduato Mario il suo piccolino, urlando disperata. Prontamente il militare ha eseguito una manovra di rianimazione liberando le vie aeree e praticando un massaggio cardiaco. Pochi secondi ed un pianto improvviso dicono alla mamma e a Mario Anzani che il piccolo J. C. é salvo.

I militari La Mattina e De Simone nel frattempo provvedevano ad accudire la bimba rimasta in auto da sola ed ad operandosi nel chiamare prontamente i soccorsi. Una tragedia sfiorata, finita nel migliore dei modi grazie a Mario, il Militare eroe