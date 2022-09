Covid-Vaccino- Ministero, 'J&J sicuro. Uso preferenziale per over-60' I dettagli

Ministero, 'J&J sicuro. Uso preferenziale per over-60 ' Salute, Aifa e Css, 'stesse condizioni utilizzo di AstraZeneca'

ROMA, 20 APR - "Il vaccino Janssen è sicuro. E' raccomandato l'uso preferenziale agli over 60". Lo affermano Franco Locatelli (Consiglio Superiore di Sanità), Nicola Magrini (Aifa) e Gianni Rezza (Ministero della Salute). "Preso atto del pronunciamento dell'EMA e del parere della CTS di AIFA - affermano i tre responsabili in una nota del ministero della Salute - si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria" di AstraZeneca.

"Preso atto - sottolineano Locatelli, Magrini e Rezza - del pronunciamento dell'Agenzia europea dei medicinali EMA e del parere della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, che ribadisce l'estrema rarità degli eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro COVID-19 effettuata con il vaccino Janssen-Johnson & Johnson, e considerato che tale vaccino si è dimostrato sicuramente efficace nel ridurre il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte connesso al COVID19, si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria".

"Pertanto, il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età - affermano - dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria".