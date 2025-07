Montauro: riaperto in anticipo il passaggio in alveo sul torrente Franco

Tempo di lettura: ~2 min

Montauro: riapertura temporanea del passaggio veicolare in alveo sul torrente Franco

Dopo la chiusura necessaria per l’esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione del ponte di collegamento tra la sponda nord e la sponda sud sul torrente Franco, da giorno 02/07/2025 il passaggio all’interno del torrente Franco, arteria strategica per rimettere in contatto la frazione di Calalunga con Pietragrande è stato riaperto al traffico.

La circolazione dei veicoli è ripresa con anticipo di tre giorni sulla data prevista per il 5 luglio nell’incontro richiesto dal Commissario Giacobbe, presso la sede comunale di Montauro, con l'impresa esecutrice SIFIL srl, i tecnici redattori del progetto Ing. Felice Stefano Marascio (Direttore dei lavori), Arch. Edoardo Servello (Responsabile sicurezza), Ing. Adriano Voci ed Ing. Giuseppe Pellegrino e i tecnici comunali Ing. Vittorio Procopio ed Arch. Saverio Grillone.

La riapertura anticipata, rispetto a quella programmata, è stata possibile grazie all’incessante impegno dei tecnici e delle imprese impegnate.

Sono state completate la realizzazione delle opere di spostamento delle interferenze, il getto dei pali di fondazione e le opere di livellamento e gestione del piano viario opere propedeutiche alla riapertura del passaggio all’interno del torrente Franco e da oggi, dunque, il passaggio tornerà a essere pienamente operativo.

L’annuncio è stato dato dal Commissario Prefettizio Francesco Giacobbe, che ha espresso grande soddisfazione: “Questo è un risultato importante per la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio, per la popolazione, le imprese e i commercianti della zona, duramente colpiti dalla chiusura”.