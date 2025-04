Monte Faito, precipita cabina della funivia: quattro morti e un ferito grave

CASTELLAMMARE DI STABIA – È una tragedia che scuote profondamente la Campania: una cabina della funivia del Monte Faito è precipitata nel pomeriggio di oggi causando quattro morti e un ferito grave. La persona inizialmente dispersa è stata ritrovata senza vita, mentre un quinto passeggero è stato soccorso in condizioni critiche con l’intervento dell’eliambulanza.

Un cavo spezzato all'origine del disastro

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, a causare l’incidente sarebbe stato il cedimento del cavo di trazione della funivia. "Si è spezzato il cavo di trazione, ha funzionato il freno d'emergenza a valle ma non quello della cabina in arrivo alla stazione in cima al Faito", ha spiegato il primo cittadino.

Cinque persone a bordo: quattro vittime e un sopravvissuto

Nella cabina precipitata si trovavano cinque persone: quattro turisti e il macchinista. Per quattro di loro non c’è stato nulla da fare. Solo uno è sopravvissuto ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, in gravi condizioni.

I passeggeri nella cabina a valle messi in salvo

Momenti di grande apprensione anche per dodici turisti stranieri rimasti bloccati nella cabina a valle, sospesa a pochi metri dal suolo. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a portarli in salvo utilizzando imbragature e verricelli.

Una riapertura recente e una ferita profonda

La funivia era tornata in funzione appena una settimana fa, dopo la consueta chiusura invernale. I dipendenti dell’Eav, l’ente gestore, avevano sottolineato la sicurezza dell’impianto, ribadendo come le prove di emergenza in caso di rottura del cavo venissero eseguite regolarmente.

L’improvvisa tragedia getta un’ombra su un’infrastruttura simbolo del turismo locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza degli impianti di risalita in Italia. "Una giornata di festa si è trasformata in lutto", ha commentato a caldo un cittadino.