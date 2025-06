Montepaone, uomo colpito dall’elica di un motoscafo: salvato grazie al pronto intervento dei sanitari

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

MONTEPAONE – Attimi di terrore nel primo pomeriggio di oggi lungo la costa di Montepaone, dove un giovane turista tedesco è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dall’elica di un motoscafo.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma ciò che è certo è che solo la tempestività dei soccorsi ha evitato l’irreparabile.

Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, l’uomo si trovava in acqua quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto dall’imbarcazione.

Le ferite riportate sono apparse da subito molto gravi: l’elica ha colpito in modo violento il giovane, provocando lesioni profonde che hanno richiesto un intervento immediato.

Determinante si è rivelato il tempestivo arrivo del personale sanitario.

Infermieri e medici del Pronto soccorso hanno agito con la massima rapidità, stabilizzando il paziente e predisponendo il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale “Pugliese” dell’azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro.

Al momento, il giovane si trova in sala operatoria, dove i chirurghi stanno facendo di tutto per salvargli la vita.

L’episodio ha lasciato sgomenta la comunità locale e i tanti turisti presenti nella zona, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Sull’incidente indagano ora le forze dell’ordine, per accertare eventuali responsabilità e comprendere nel dettaglio quanto accaduto.

Ancora una volta, è emersa l’importanza cruciale del sistema di emergenza territoriale e della preparazione del personale sanitario, capace di fare la differenza nei momenti in cui ogni secondo può salvare una vita.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti