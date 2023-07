Monterosso Calabro in allarme: Sindaci in azione contro l'invasione dei cinghiali per preservare la comunità e l'economia agricola

(Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del sindaco Antonio Lampasi)

Il sindaco del comune di Monterosso Calabro, Antonio Lampasi, si leva in piedi con vigore e sollecita tutti gli illustri sindaci della regione a unire le forze per risolvere i molteplici danni inflitti dalla proliferazione dei cinghiali.

L'invasione di queste sfrenate e pericolose creature nel territorio comunale ha causato non solo la profanazione della croce di Padre Pio, ma anche l'irruzione nei nostri garage.

La lamentela del sindaco Lampasi fa risuona nelle orecchie di tutti i suoi colleghi sindaci, implorando un'azione immediata per fermare questa piaga prima che i cinghiali mietano vittime umane.

Non possiamo permetterci di piangere sulle perdite umane dopo che si è verificato il peggio.

Questi animali stanno devastando l'economia agricola del nostro territorio, sottraendo risorse vitali per la sopravvivenza delle nostre comunità.

Chiedo a voi, illustri sindaci, di adottare provvedimenti risoluti e di procedere all'abbattimento ordinato di questi cinghiali, per riportare pace e prosperità nella nostra amata terra.

L'appello del sindaco Lampasi si diffonde come un fuoco che brucia nelle menti di tutti i sindaci presenti, che si uniscono con determinazione per affrontare questa minaccia imminente. Con un senso di urgenza palpabile nell'aria, le autorità locali si mettono al lavoro per adottare provvedimenti risoluti e mettere fine a questa invasione di cinghiali che ha gettato l'intera comunità nel caos.

Con un passo deciso, i sindaci si impegnano a organizzare un piano di abbattimento mirato e ordinato per scongiurare il pericolo che questi selvaggi animali rappresentano per la sicurezza della popolazione. Si mobilitano squadre specializzate di cacciatori e esperti della fauna selvatica per affrontare questa sfida con competenza e responsabilità.

Nel frattempo, si promuove una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini affinché siano consapevoli dei rischi associati alla presenza dei cinghiali e delle misure precauzionali da adottare. Si invitano gli abitanti a proteggere adeguatamente le proprie proprietà e a segnalare prontamente eventuali avvistamenti o danni causati dagli animali.

Il sindaco Lampasi mette in evidenza l'importanza di preservare l'economia agricola del territorio, sottolineando che l'aggressione dei cinghiali sta minando le radici stesse della prosperità della comunità. In tal senso, si istituisce un fondo di emergenza per sostenere gli agricoltori colpiti dagli attacchi dei cinghiali, offrendo loro assistenza finanziaria e tecnica per mitigare le perdite e ripristinare la produzione.

L'unione tra i sindaci e l'energica azione intrapresa danno vita a un senso di fiducia e speranza nella comunità, poiché tutti lavorano insieme per affrontare questa crisi. Le decisioni prese e le azioni intraprese dimostrano l'impegno dei sindaci a proteggere la sicurezza, l'economia e il benessere di Monterosso Calabro e delle sue persone amate.

La comunità si unisce nella speranza di ristabilire la serenità che caratterizzano la loro adorata Monterosso Calabro.