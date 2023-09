Morte di Napolitano, rinviato l'evento FDI di domani a Rende. Confermate le iniziative di oggi

RENDE, 23 SETT. - In concomitanza con l'apertura della camera ardente del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, Fratelli d'Italia ha scelto domani di sospendere in tutta Italia le iniziative politiche legate all'evento dal titolo "'L'Italia vincente, un anno di risultati".

Per questo è stato rinviato il dibattito in programma domani mattina della due giorni organizzata a Rende, mentre sono confermati i due incontri di oggi, il primo dedicato all’ascolto del territorio – con gli interventi dei dirigenti provinciali del partito (Pasquale La Gamba, Michele De Simone, Angelo Brutto), dei rappresentanti dei movimenti giovanile ed universitario (Giuseppe Vacalebre, Mario Russo, Nicola Caruso), di consiglieri ed assessori regionali (Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Giuseppe Neri, Antonio Montuoro, Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo), dei parlamentari nazionali (Fausto Orsomarso, Ernesto Rapani, Alfredo Antoniozzi e il sottosegretario Wanda Ferro) e di quelli europei (Denis Nesci e Vincenzo Sofo), mentre a seguire si terrà un focus sull’attività per la Calabria con il capogruppo a Palazzo Campanella Giuseppe Neri, gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro.