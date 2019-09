Mosca, elezioni comunali: Sobol in tribunale per proteste

MOSCA, 3 SETTEMBRE - La polizia russa ieri sera ha posto in stato di fermo per poi rilasciare Liubov Sobol , Ilya Azar e Nikolai Lyaskin esponenti dell'opposizione russa. I tre sono accusati di aver organizzato proteste non autorizzate. Nonostante il rilascio dovranno affrontare un processo. Sobol, avvocato della Fondazione anticorruzione, membro del Consiglio di coordinamento dell'opposizione russa, non è stata ammessa alle elezioni comunali.

Sabato scorso migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l'esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni comunali di Mosca che avranno luogo tra cinque giorni. Sobol ed Azar compariranno oggi in tribunale.

Inoltre è stato reso noto che seguiranno ulteriori proteste nei giorni successivi alle elezioni.