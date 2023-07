Movimento Cristiano Lavoratori sul Primo Maggio

L’ MCL di CZ-KR-VV sulla festa di san Giuseppe Lavoratore del primo maggio

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Catanzaro- Crotone-Vibo Valentia (MCL), intende proporre un breve momento di riflessione in occasione della festa del primo Maggio nella memoria di San Giuseppe Lavoratore, ricordando le recenti parole di Monsignor Claudio Maniago in occasione del pellegrinaggio delle associazioni laicali presso il Santuario Mariano di Porto: in tale occasione Maniago ha ricordato l'importanza, tra le diverse vocazioni, di quella al lavoro cristianamente inteso. Infatti, sostiene l'MCL, la persona umana, creata a immagine di Dio, mediante il suo lavoro partecipa all'opera del Creatore, ed a misura delle proprie possibilità, in un certo senso, continua a svilupparla e la completa, avanzando sempre più nella scoperta delle risorse e dei valori racchiusi in tutto quanto il creato. Questa verità si trova già all'inizio stesso della Bibbia, nel Libro della Genesi, dove l'opera stessa della creazione è presentata nella forma di un «lavoro» compiuto da Dio durante i «sei giorni», per «riposare» il settimo giorno. Allo stesso modo, l' MCL auspica che ogni uomo che lavora possa, proclamare: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente», e analogamente proclami, insieme al Libro della Genesi, in riferimento del lavoro nella creazione: «E vide che era una cosa buona>>!



Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.), è un'associazione ecclesiale a carattere sociale, di solidarietà e volontariato, che intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nel mondo del lavoro , nella vita sociale, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. La sua attività si concretizzata in attività sia interne , riguardanti cioè la formazione degli associati, sia esterne, rivolte alla società .



Nella giornata del primo Maggio l'Mcl rivolge una preghiera a Dio per l' intercessione di San Giuseppe Lavoratore, affinché coloro che hanno responsabilità politiche e sociali si attivino cosicché ogni donna e ogni uomo possano avere un lavoro dignitoso, attraverso cui sentirsi parte dell’opera creativa di Dio , superando le varie situazioni di fragilità, per la costruzione della giustizia e della pace.

In foto, Rotundo, Giacoppo, Totino, del direttivo MCL di Cz-Kr-VV