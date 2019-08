Muore in incidente Jessi Combs, la pilota più veloce del mondo Stava provando a migliorare il record

ROMA 29 AGOSTO - La pilota automobilistica Jessi Combs, 39 anni, considerata 'la donna più veloce del mondo su quattro ruote' dopo aver stabilito un record di 640 km/h nel 2013, è morta in un incidente in Oregon mentre tentava di migliorare il suo record con una vettura a reazione. Combs aveva come obiettivo quello di battere anche il primato stabilito nel 1976 dalla stuntwoman americana Kitty O'Neil, che aveva superato gli 825 km/h di media, a bordo di una vettura a tre ruote.