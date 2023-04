A Napoli forti scontri tra manifestanti e Polizia.

Ci sarebbero stati dei tafferugli in merito all’arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Forum sui beni confiscati, che si è tenuto in corso alla Stazione Marittima di Napoli.

Quì i manifestanti, i quali avevano tentato di avvicinarsi all'ingresso della struttura venendo però respinti dalla Polizia, si sono scontrati nuovamente con le forze dell'ordine. Inoltre uno dei manifestanti è stato visto con una ferita alla testa.

C’è stato anche un lancio di ortaggi che è stato causato dai manifestanti contro le auto blu giungenti al Forum, che portavano - oltre al ministro dell'Interno - presidenti e gli assessori di diverse Regioni. A suscitare questi tafferugli è stato il tentativo da parte dei manifestanti, bloccato dalle forze dell'ordine, di porgere una corona in memoria dei morti nel Mediterraneo. Per adesso la situazione sembrerebbe ancora tesa ma sarebbe tutto sotto controllo mentre all'interno della Stazione Marittima stanno per iniziare i lavori.

Davì Massimo