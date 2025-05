Nasce il Master UniEticPMI: formazione sostenibile ispirata alla “Laudato Sì”

Tempo di lettura: ~4 min

UniEticPMI: l’enciclica “Laudato Sì” diventa percorso formativo, nasce il Master in Sustainability Management per i nuovi leader del futuro consapevoli, etici e sostenibili

A dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, il suo messaggio si traduce in azione concreta e formazione. Il consorzio UniEticPMI, l’Università Telematica degli Studi IUL e la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” annunciano la nascita del Master universitario di I livello in Sustainability Management. Un percorso pensato per formare professionisti consapevoli, responsabili e capaci di guidare il cambiamento verso una società più giusta, equa e sostenibile.

Il Master prende forma a partire dal messaggio centrale presente in Laudato Sì: la necessità urgente di prenderci cura della casa comune, ovvero il pianeta che abitiamo. L’iniziativa formativa si pone come risposta concreta e sistemica alle sfide ambientali, economiche e sociali che definiscono l’attuale fase storica: una transizione epocale in cui sostenibilità, etica e tecnologia devono dialogare.

“L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune”, scriveva Papa Francesco il 24 maggio 2015. Ed è proprio su questa capacità che fa leva UniEticPMI, promuovendo un programma che unisce sapere accademico, visione etica e prospettiva internazionale.

Il Master in Sustainability Management è strutturato per andare oltre i confini tradizionali della formazione aziendale, integrando valori spirituali, cultura dell’etica pubblica e strumenti di gestione sostenibile. L’obiettivo è ambizioso: creare una nuova generazione di leader capaci di leggere il presente e costruire il futuro con responsabilità e competenza, mettendo al centro l’ambiente, la persona e la giustizia sociale; un percorso di consapevolezza che va oltre gli obblighi normativi e che nasce dalla necessità impellente e improrogabile di generare un nuovo modo di fare impresa e di promuovere un’economia che non si limiti al profitto, ma che sappia creare valore per tutti, rispettando i limiti del nostro pianeta.

Il programma formativo affianca teoria e pratica, con un percorso multidisciplinare che spazia dall’economia civile alla comunicazione etica, dalla gestione delle risorse umane in ottica green alla valutazione degli impatti ESG (Environmental, Social, Governance). Particolare attenzione è dedicata alla “conversione ecologica”, non solo come trasformazione dei processi produttivi, ma come cambiamento culturale e personale.

Tra i moduli previsti: etica d’impresa, stakeholder management, green economy, leadership sostenibile, intelligenza artificiale applicata alla transizione verde, green HRM, marketing etico, rendicontazione di sostenibilità, ESG rating, certificazioni ambientali, LCA (Life Cycle Assessment), oltre a laboratori pratici, simulazioni, role-playing e un tirocinio con project work finale.

Il Master è erogato in modalità e-learning, con didattica asincrona affiancata da webinar in sincrono, per offrire massima flessibilità a studenti lavoratori, professionisti e manager. Il percorso rilascia 60 CFU universitari e include testimonianze di esperti di fama internazionale, esperienze immersive e una forte componente laboratoriale.

La rete consortile UniEticPMI garantisce inoltre un ponte diretto con il mondo del lavoro, grazie alla collaborazione con imprese, fondi interprofessionali e realtà del terzo settore. Il Master apre così le porte a numerose opportunità professionali nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, degli ESG e dei green jobs, con una particolare attenzione ai profili richiesti nella transizione ecologica e digitale.

Il Master in Sustainability Management e l’offerta formativa di UniEticPMI si pongono come vero e proprio punto di incontro e continuità fra passato e presente: da un lato, infatti, l’ispirazione fedele alle parole di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sì e, dall’altro, la vicinanza a Papa Leone XIV che – richiamando la storica enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, con cui si affrontava la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale – ha esortato tutti a rispondere con coscienza e competenza a un’altra rivoluzione industriale in atto, cioè quella dell’intelligenza artificiale e delle nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro

Così, il Master si configura come uno strumento di continuità storica: un’educazione al cambiamento che unisce spiritualità, tecnologia e giustizia sociale. Non solo per rispondere alle normative, ma per costruire – attraverso una formazione solida e valoriale – una cultura del fare sostenibile e consapevole.

Le iscrizioni al Master in Sustainability Management saranno presto aperte. Il corso è rivolto a laureati triennali o magistrali, professionisti, manager, operatori del terzo settore, funzionari pubblici e a chiunque desideri aggiornare le proprie competenze in ambito ESG, CSR e transizione verde.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.unieticpmi.it.

Il pianeta ci sta parlando, è giunto il momento di ascoltarlo e di rimettere al centro i valori che purtroppo stiamo dimenticando. Prendiamoci cura della nostra casa comune e di tutto ciò che la rende viva: ambienti, imprese, persone e competenze.

