Nasce (Programma di allenamento personalizzato) di Universal Kinesiology

UniversalKinesiology.it domande e risposta

È online sulla piattaforma scientifica Universal Kinesiology, una nuova sezione chiamata “programma di allenamento personalizzato”, di cosa tratta?

“Questa nuova sezione nasce con l’obiettivo di stare vicini alle persone, anche se fisicamente distanti, in questo periodo di pandemia, in cui non c’è la possibilità di essere seguiti personalmente in palestra. Ogni nostro cliente avrà un programma di allenamento personalizzato con obiettivi che decideremo insieme e in funzione di questo gli verrà assegnato il personal trainer specializzato che più farà al caso suo.”



Come supporterete i vostri clienti?

“Il supporto che daremo sarà via e-mail e telefonicamente.

Via e-mail, consulenza e supporto 24/7 da parte del nostro team di esperti. Potrà condividere con noi i suoi progressi e ricevere gli aggiornamenti sul suo programma comodamente dalla casella e-mail. Telefonicamente su appuntamento e tramite whats’app potrà fare domande, ricevere consigli e informare il suo personal trainer dei suoi progressi, tramite un contatto diretto.”



Quali sono i costi di questo servizio?

“Abbiamo creato dei pacchetti e abbonamenti appositi in base agli obiettivi che devono essere raggiunti e alla durata per cui si vuole seguire il programma. Per questo motivo i prezzi sono svariati, il cliente potrà scegliere il prezzo che più fa al caso suo.

Il costo di una mensilità, pacchetto basic, che comprende un piano di allenamento + il supporto ha il costo di 24,99 euro. Può scoprire però tutto sugli abbonamenti visitando la nostra pagina.”



Perché dovrebbero scegliere proprio Universal Kinesiology?

“Perché avranno l’opportunità di essere seguiti da un team di professionisti specializzati in questo e sempre al passo con le ricerche scientifiche. Verranno creati dei programmi cuciti su misura sulla persona per un raggiungimento non solo degli obiettivi prefissati, ma che di uno stile di vita che renderà la persona più in salute.”



Chi potrà richiedere questo servizio?

“Direi quasi tutti. Da chi ha voglia di dimagrire, a chi ha voglia di mantenersi semplicemente in forma, a chi ha un’alterazione posturale o una patologia in corso e vuole migliorarsi”.



Che consiglio vorreste dare a chi leggerà questo articolo?

“Beh, sicuramente di non avere timore! Saremo noi a guidarlo nel suo cambiamento. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.”

Clicca qui per conoscere i pacchetti di allenamento che offre Universal Kinesiology.

Nicola Cundò