Natale 2020: al via "Le Vie del Panettone e del Pandoro". In calendario degustazioni diffuse, dibattiti, show-cooking

ROMA, 19 NOV - Al via "Le Vie del Panettone e del Pandoro" con degustazioni diffuse, dibattiti, incontri e show-cooking online, pubblicazioni anche cartacee e possibilità di acquisto sul web dal sito della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro attraverso "il primo marketplace italiano dedicato ai lievitati di eccellenza", frutto della collaborazione tra la Fiera e Officine Gastronomiche.

L'iniziativa, nell'impossibilità di realizzare l'evento fieristico in presenza nelle città di Roma e Milano per l'emergenza sanitaria e le misure di sicurezza previste con protocolli anticovid, garantirà in maniera tecnologica lo svolgimento della XII edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro.

L'inizio delle attività sono previste da fine novembre fino a dicembre, "un mese di attività - spiega una nota - con possibilità di interazione con i produttori". Nel limite degli orari di apertura dei punti vendita degli espositori sono possibili degustazioni gratuite con voucher scaricabili dal sito www.panettonepandoro.com da presentare direttamente per ottenere una degustazione gratuita di lievitati.

Le date delle attività si possono consultare consultando il sito dell'evento e la pagina social di riferimento. "Con queste attività mandiamo comunque avanti - afferma l'organizzatore della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro Emanuele Giordano - la XII edizione della kermesse con una nuova formula creando così la più grande iniziativa italiana legata ai lievitati italiani in termini di innovazione e di durata".