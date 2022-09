Natale solidale dell'I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni (Video)

CATANZARO, 21 DUC - Natale tempo di festa...tempo di regali...ma sopratutto di doni che regalano sorrisi a chi piú ne ha bisogno! Si e' concluso venerdì 20 dicembre il Mercatino della Solidarietà, allestito, come ormai da consuetudine nei locali del Presidio ospedaliero Ciaccio, dall' IC Catanzaro Nord Est Manzoni Sezioni Scuola in Ospedale in collaborazione con il Reparto di Oncoematologia Pediatrica.



Alunni, docenti e genitori dell' Istituto hanno realizzato i manufatti e le decorazioni natalizie da mettere in vendita, per poi offrirne il ricavato all' Associazione Sassolini che da anni opera all'interno del Reparto di Oncoematologia pediatrica a beneficio e sostegno dei piccoli degenti e delle loro famiglie .



Di bianco vestite, le allieve delle Scuole Medie Anile e Manzoni a turno si sono prodigate nei 3 giorni di vendita degli oggetti che, prodotti con materiali diversi e tecniche privilegianti la fantasia creativa, sono risultati unici e originali.



L' afflusso nell'acquisto ha fatto registrare un aumento considerevole dei proventi rispetto agli anni precedenti e di questo l'Istituto non può che esserne sempre più lieto e soddisfatto.



La Dirigente Scolastica Flora Alba Mottola e la scuola tutta ringraziano e augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito in questo, appena conclusosi, appuntamento con la Solidarietà.



Le docenti Luigina Scavelli e Lucia Gentile I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni