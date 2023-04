Nave da guerra Usa in transito nello Stretto di Taiwan

La nave da guerra americana USS Milius ha effettuato un transito di routine nello Stretto di Taiwan il 17 aprile, in conformità con il diritto internazionale che garantisce le libertà di navigazione e sorvolo in alto mare. Questo transito avviene pochi giorni dopo che la Cina ha concluso le sue esercitazioni militari intorno all'isola di Taiwan. La Settima Flotta degli Stati Uniti ha dichiarato che questa operazione dimostra l'impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto