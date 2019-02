'Ndrangheta: blitz Ros in Veneto, 7 arresti e 20 perquisizioni

VERONA, 12 FEBBRAIO - Operazione dei Carabinieri contro la 'ndrangheta in Veneto, dove per la prima volta e' stata documentata l'operativita' di un gruppo criminale mafioso in raccordo con imprenditori locali. Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Ros, supportati dai Comandi provinciali di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone, stanno eseguendo 20 perquisizioni e 7 provvedimenti cautelari per i reati di estorsione, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza a pubblico ufficiale, incendio, minaccia, tentata frode processuale, commessi con "modalita' mafiose" ai sensi dell'articolo 416 bis.

Le indagini, avviate dal 2017 e dirette dalla procura distrettuale antimafia di Venezia, hanno permesso di ricostruire "diversificate attivita' criminali", condotte da un nucleo familiare, i Multari, trasferitosi nel veronese da oltre 30 anni. I dettagli dell'operazione Terry" saranno illustrati nella conferenza stampa programmata alle 11.15 presso la procura di Venezia.