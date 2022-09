'Ndrangheta: Gasparri, soddisfazione per assoluzione Caridi. "Gli dedico la mia firma ai referendum sulla giustizia"

CATANZARO, 31 LUG - "Esprimo soddisfazione per l'assoluzione in primo grado di Antonio Caridi, che senatore del gruppo del Pdl, fu arrestato anni fa, con procedure decise in tutta fretta dal Senato e che è stato per 18 mesi detenuto con misure di massima sicurezza. L'accusa aveva richiesto una condanna a 20 anni ma a Reggio Calabria è stato assolto perché il fatto non sussiste".



Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Dedico ad Antonio Caridi - aggiunge Gasparri - la mia firma ai referendum sulla giustizia e invito i magistrati Italiani a meditare su questa pagina oscura della giustizia italiana.



Un uomo pubblico, un parlamentare, sbattuto in galera, cancellato dall'attività politica e assolto dopo anni e anni di sofferenza perché il fatto non sussiste. Poi dicono perché l'Italia non si fidi più della magistratura. Le Procure affondano e tanti cittadini onesti subiscono processi che non dovevano nemmeno essere intentati nei loro confronti".