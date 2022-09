'Ndrangheta: maxi blitz; Libera, il 24 passeggiata legalità

VIBO VALENTIA, 22 DIC - "Vogliamo creare un momento di raccoglimento per scoprire e riscoprirci tutti dalla stessa parte, a viso aperto e senza paura. Per mostrare vicinanza ad uno Stato che ha lavorato e lavora senza sosta per l'affermazione di principi di legalità come strumenti di giustizia sostanziale".



Questo l'appello dell'associazione "Libera" di Vibo Valentia lanciato alla popolazione a ritrovarsi tutti e tutte martedì 24 dicembre alle ore 10 in piazza San Leoluca, "simbolo della nostra città, per una passeggiata della legalità che si concluderà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, per rendere omaggio alle donne ed agli uomini in divisa che, con abnegazione e massima dedizione, ogni giorno sono in trincea per la liberazione del nostro territorio".

Una iniziativa nata dopo la recente indagine antimafia "Rinascita-Scott", condotta dall'Arma dei carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato all'arresto di 334 persone, disarticolando le cosche mafiose del Vibonese, in particolare quelle del capoluogo di provincia, coinvolgendo non solo esponenti di primo piano e gregari, ma anche politici, imprenditori, amministratori locali, avvocati, esponenti delle forze dell'ordine e della massoneria.