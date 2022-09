'Ndrangheta: Morra in aula a processo Rinascita Scott

LAMEZIA TERME (CZ), 13 GEN - "Sono in viaggio sull'autostrada Roma-Napoli per raggiungere l'aula bunker di Lamezia ove si svolgerà la prima udienza del processo Rinascita Scott. Lo si deve alla Calabria, agli uomini dello Stato che tutte le mattine a quest'ora stanno già lavorando per bonificare questa terra meravigliosa, ma sofferente per le troppe ingiustizie ancora non sanate.



Oggi è una giornata importante, esattamente come quando si decise di procedere lo stesso all'operazione pur in presenza di una fuga di notizie che mise in pericolo l'esito della stessa il 20 dicembre 2019". Così Nicola Morra presidente della Commissione Antimafia.