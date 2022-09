'Ndrangheta: operazione Golgota sequestrati immobili a familiari cosca Arena

'Ndrangheta: sequestrati immobili a familiari cosca Arena. Prosieguo operazione Golgota della Squadra mobile di Crotone

CROTONE, 07 MAG - La squadra mobile di Crotone, nell'ambito dell'operazione "Golgota" portata a segno nel febbraio scorso, ha sequestrato quattro immobili che erano nella disponibilità dei familiari della cosca Arena. In particolare, nel prosieguo delle indagini, la squadra mobile di Crotone, in collaborazione con quella di Verona, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti, rispettivamente, di due coniugi di Cutro, P.G., di 46 anni, e S.C. (53) già detenuto, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e ricettazione in concorso.



Contestualmente, nella frazione di San Leonardo di Cutro, è stato disposto il sequestro preventivo di quattro immobili di M.T. (33), crotonese, già detenuto che, in qualità di nipote acquisito del capo cosca degli Arena, si sarebbe occupato degli interessi della famiglia di P.C. in sua assenza poiché detenuto. Secondo gli inquirenti, infatti, M.T. avrebbe fornito supporto economico alla moglie del detenuto, provvedendo alle sue necessità con tremila euro al mese, pagandole le spese processuali, gestendo i rapporti con i difensori del marito, facendole da autista all'occorrenza ed avrebbe acquistato all'asta i quattro immobili nel comune di Cutro per conto della famiglia di cui era "curatore", essendo facilitato all'epoca dei fatti dalla mancanza di precedenti penali che gli consentivano di agire indisturbatamente, eludendo eventuali misure di prevenzione patrimoniale.