'Ndrangheta: operazione 'Mercato libero', 4 arresti e sequestri per circa 10 milioni. I dettagli

'Ndrangheta: operazione 'Mercato libero', 4 arresti a Reggio. Eseguiti dai Cc con il coordinamento della Dda

REGGIO CALABRIA, 09 AGO - È scattata all'alba l'operazione antimafia 'Mercato libero', nell'ambito della quale sono state arrestate quattro persone. Coordinati dal procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e dal sostituto della Dda, Sara Amerio, i Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari.

I quattro arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione in concorso e trasferimento fraudolento di valori.

In aggiornamento

Sequestri per circa 10 milioni



Due indagati in carcere, due ai domiciliari e cinque interdizioni. Lo ha deciso il gip Carlo Bisceglia accogliendo la richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore della Dda Sara Amerio nell'ambito dell'operazione "Mercato libero".

L'inchiesta dei carabinieri ha portato anche al sequestro preventivo delle quote e di un compendio aziendale del valore di 7 milioni di euro. Nel medesimo contesto associativo, inoltre, su proposta della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, è stato disposto il sequestro preventivo di un immobile nel comune di Reggio Calabria, oltre all'autovettura intestata alla moglie di uno degli indagati, per un valore di 3 milioni di euro. Sono 23, complessivamente gli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che ha fatto luce su una presunta intestazione fittizia dietro la "Effe Motors", la concessionaria di autovetture a marchio Honda e Mazda. Il tutto, secondo la Procura, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare la cosca Libri".