Nel catanzarese l'incendio della Canna fumaria provoca il crollo del tetto, intervento dei Vvf

Nel catanzarese Divampa Canna fumaria e provoca il crollo del tetto intervento dei Vvf. Catanzaro. Alle ore 16.30 circa squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento Volontario di Girifalco sono intervenute con supporto di autobotte ed autoscala in via Bologna nel comune di Girifalco per incendio canna fumaria.

Il rogo originatosi dalla canna fumaria si è propagato al tetto con parziale crollo di parte della copertura. Danni al sottotetto adibito a ripostiglio e deposito di materiale e mobilia di vario genere.

Al termine delle operazioni di spegnimento, in via precauzionale, è stato interdetto l'accesso all'appartamento in attesa di verifica tecnico-strumentale del solaio. La proprietaria ed il figlio ospitati da parenti.

A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Mancuso Domenico.

Non si registrano danni a persone. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.