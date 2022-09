Nel catanzarese, sulla SP89 divampa auto salvi padre e figlia intervento dei Vvf

GIRIFALCO (CZ) 12 NOV - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento volontario di Girifalco è intervenuta nella tarda serata di ieri sulla SP89 nel comune di Girifalco per incendio autovettura. La vettura interessata una Citroën C3 in transito.



A bordo padre e figlia che accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore, accostavano la vettura bordo strada abbandonando la stessa prima che venisse coinvolta dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del veicolo e della zona circostante. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Causa del rogo di natura accidentale.