Fidaf. Nel weekend kick off anche per il campionato Cif9, intitolato a Paolo Crosti

Saranno finalmente in campo il prossimo weekend anche i team iscritti al Campionato Italiano a 9 Giocatori (CIF9), quest’anno intitolato al compianto ‘Big Ram’ Paolo Crosti. Trentadue le squadre iscritte e ben 9 le partite in calendario questa settimana.

Con il weekend in arrivo, la FIDAF metterà in campo tutti e tre i Campionati Italiani tackle senior e lo farà con gioia e con l’augurio di una stagione che ha un po’ il sapore di una rinascita. Il Campionato Italiano a 9 giocatori (CIF9), con le sue 32 squadre iscritte è, ancora una volta e anche quest’anno, il torneo più partecipato e che vanta una presenza capillare su tutto il territorio italiano. L’edizione 2021, tuttavia, presenta una novità importante, ovvero la decisione della Fidaf di intitolarlo ad una delle figure più conosciute del football italiano, ‘Big Ram’ Paolo Crosti, scomparso improvvisamente proprio alla vigilia del Campionato 2020 (poi annullato), vittima del Covid e della drammatica situazione in cui, da oltre un anno, sta vivendo il mondo intero.

La prima giornata del Campionato CIF9 – Trofeo Paolo Crosti, in programma il prossimo weekend, vedrà scendere in campo 18 formazioni e, anche in questo caso, c’è grande attesa e curiosità. Sono tantissimi i giovani e giovanissimi a roster, i rookie alla prima vera esperienza con il tackle football e le partite in programma saranno anche il primo banco di prova per tanti nuovi arbitri, ‘neo-diplomati’ ai corsi organizzati negli scorsi mesi dal CIA (Comitato Italiano Arbitri), per lo più in modalità online.

Due le partite in calendario sabato: il derby toscano tra Guelfi Neri (farm-team dei Guelfi Firenze) e Trappers Cecina (Girone E), che nel 2020 erano riusciti, tra i pochissimi, a disputare la prima giornata, terminata con la vittoria di Cecina per 37 a 7; alle 20:00, la sfida tra 29ers Alto Livenza e Cavaliers Castelfranco (Girone L), con questi ultimi che arrivano dalla Seconda Divisione.

Menù ricchissimo quello della domenica, dove spiccano il derby bolognese tra Braves (scesi dalla Seconda Divisione) e Doves (Girone F) e il big match tra i Giants Bolzano (autoretrocessi dalla Prima Divisione) e gli Hurricanes Vicenza (Girone I).

Come già si può capire da queste brevi informazioni, il CIF9 è molto cambiato quest’anno: la pandemia ha costretto molti team a decisioni difficili, tra ‘anni sabbatici’ e autoretrocessioni, con l’intento tuttavia preciso di ripartire, con impegno e umiltà, spinti dall’incrollabile passione per uno sport che fa della resilienza il proprio cavallo di battaglia.

Ecco allora il programma completo del weekend:

CAMPIONATO CIF9 – TORNEO PAOLO CROSTI – Week 1

Sabato, 24 aprile

h. 18:30 Guelfi Neri vs Trappers Cecina

h. 20:00 20ers Alto Livenza vs Cavaliers Castelfranco

Domenica, 25 aprile

h. 14:30 Angels Pesaro vs Ducks Lazio 2

h. 15:00 Braves Bologna vs Doves Bologna

h. 15:00 Ravens Imola vs Roosters Romagna

h. 15:00 Mexicans Pederobba vs Thunders Trento

h. 15:00 Elephants Catania vs Mida Achei Crotone

h. 15:30 Briganti 82 Napoli vs Eagles Salerno

h. 15:30 Giants Bolzano vs Hurricanes Vicenza

Con gli stadi ancora chiusi al pubblico, quasi tutti i team si stanno attrezzando per consentire agli appassionati di seguire le partite in diretta streaming sui propri canali social. Per sapere chi tasmetterà LIVE, collegatevi alla web app federale Gameday ( https://gameday.fidaf.org/). Accanto alle partite che prevedono lo streaming, troverete sulla sinistra l’icona della TV. Basterà cliccarci sopra e sarete indirizzati direttamente al canale giusto!

Buon campionato a tutti!