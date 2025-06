Nelle MMA il Bad Boy Samuele Arca conquista la Puglia - Ad Altamura (Bari) l’atleta sassarese conquista la cintura dilettanti (61 Kg) della promotion

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Con un match memorabile Samuele Arca conquista la cintura dilettanti della promotion nella categoria dei 61 Kg. L'atleta sassarese ad Altamura ha vinto la finale battendo il pupillo barese Christian Mattia con un T.K.O. al primo minuto del primo round.

È stata una serata davvero memorabile per la squadra sarda della Bad Boys, allenata dal maestro Gianmario Mereu: <Dopo l'invito del promoter barese del Wolf F.C., non abbiamo esitato un attimo - conferma il maestro sassarese. In palio c'era una cintura importante e come avversario il beniamino di casa. Sulla carta, non eravamo i favoriti e la situazione si è complicata ulteriormente quando Arca, durante l'allenamento, ha riportato una frattura al malleolo tibiale, che lo ha costretto a indossare il gesso>.

Nonostante ciò, la preparazione è continuata con Arca che ha fatto il sacco con una gamba ingessata; la volontà e la determinazione nelle MMA sono tutto, e sia Samuele che il suo coach non hanno lasciato niente al caso, convinti di riuscire nell'impresa: <Il piano era chiudere il match prima del limite, poiché non si sapeva quanto potesse durare con la caviglia malandata - conferma Mereu. L'avversario, più pesante e molto apprezzato dal pubblico di Altamura, non ci ha intimidito, anzi...>.

Dopo le raccomandazioni dell'arbitro, il combattimento è iniziato. Christian Mattia ha subito tentato di sorprendere Arca con un jab e un gancio destro durante il saluto tra i fighters, ma Samuele è stato pronto a parare il tutto. Anzi, approfittando dell'accorciamento della distanza, ha eseguito un magistrale e incredibile takedown che ha conquistato l'entusiasmo anche del pubblico di casa.

Una volta a terra, Arca è entrato in modalità predatore: ha conquistato la posizione laterale, poi la monta e infine la schiena dell'avversario, chiudendo la partita al primo minuto del primo round con un T.K.O. che ha ammutolito pubblico e commentatori.

Immensa esplosione di gioia per l'angolo sardo e forte emozione per l'atleta turritano dopo che l'arbitro gli ha alzato il braccio in segno di vittoria. Ma Arca non era il solo atleta sardo a combattere nella gabbia di Altamura.

La serata è iniziata con Tommaso Manca, che, nonostante i soli 13 anni, vanta già 6 match in gabbia. È proseguita col quindicenne nulvese Davide Renda, che ha dominato il suo incontro, vincendo al secondo round per T.K.O., dimostrando una crescita esponenziale match dopo match.

Il team sardo della Bad Boys continua a dimostrare, con risultati concreti, la crescita esponenziale dei propri atleti, impegnati in eventi prestigiosi con compagni di squadra di grande valore:

<Stiamo preparando la nuova stagione - conclude il coach Mereu. Abbiamo a disposizione un numero di agonisti che non si era mai visto in Sardegna. Siamo riusciti a creare una realtà solida, e veniamo rispettati ovunque andiamo. La strada è quella giusta, e continueremo su questa rotta>.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti