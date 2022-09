Nota del presidente del consiglio degli studenti del Politecnico di Milano Alessio Rocca

Nota pubblica del presidente del consiglio degli studenti del politecnico di Milano Alessio Rocca

MILANO, 21 MAG - Il 21 maggio 2021 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 congiuntamente le Liste di Rappresentanza del Politecnico di Milano si riuniscono davanti al Rettorato del Politecnico di Milano in Piazza Leonardo da Vinci.

Si intende manifestare pubblicamente dissenso rispetto alla decisione attuale del rettorato sulle modalità d'esame della sessione di Giugno e Luglio.

Si intende chiedere pubblicamente che venga garantita la possibilità di sostenere gli esami a distanza per tutti gli Studenti e le Studentesse che per motivi di tipo logistico-organizzativo e/o di tipo sanitario non fossero nelle condizioni di raggiungere il Politecnico di Milano.

Si intende altresì chiedere pubblicamente che venga assicurata equità tra le due modalità d’esame in presenza e a distanza senza alcuna variazione del calendario degli appelli d'esame.