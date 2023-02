Nota del Vicesindaco Iemma su firma protocollo azienda unica Dulbecco

CATANZARO 22 FEB. - “Con la firma del protocollo d’intesa tra Regione e Università che ha sancito la nascita dell’azienda unica “Dulbecco” si è chiuso un lungo e sofferto capitolo e se ne è aperto un altro che dovrà vedere portare a termine il lavoro di sintesi tra le diverse anime del Pugliese-Ciaccio e della Mater Domini”. Lo afferma il vicesindaco Giusy Iemma.

“Un processo che, ormai, non poteva più essere rimandato oltre per blindare gli 855 posti letto che la nuova azienda potrà garantire per il territorio di Catanzaro e ben oltre, distinguendosi come la più grande in Calabria e punto di riferimento per il Mezzogiorno. Ora la sfida che gli attori principali di questa partita dovranno vincere è quella di riuscire a mettere insieme le vocazioni e le eccellenze delle due aziende ospedaliere, valorizzando le professionalità che operano nel campo dell’assistenza e della ricerca e fornendo loro spazi e strumenti più efficienti e adeguati per colmare gli attuali gap strutturali. Sulla firma dell’intesa è stato decisivo il lavoro sinergico ed il pressing di tutte le parti istituzionali, raggiungendo un traguardo condiviso che mette fine a vecchie contese per il bene dell’intera comunità. L’auspicio – conclude Iemma - è che i tempi definiti nel protocollo d’intesa vengano rispettati