Caso Gregoretti. Senato, si' a processo per Salvini (Video intervento Salvini)

ROMA 12 FEB - L’Aula del Senato ha deciso di mandare a processo Matteo Salvini. Palazzo Madama ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dell’Interno. Il tribunale dei ministri contesta al leghista il sequestro di persona per i 131 migranti che rimasero bloccati quattro giorni sulla nave della Marina militare, prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso. Il 20 gennaio scorso, in piena campagna elettorale per le Regionali in Campania ed Emilia-Romagna, la Giunta per le autorizzazioni aveva dato il via libera al processo senz a i voti della maggioranza (uscita dall’Aula) e con i sì della Lega. Ma ora la decisione finale tocca all’assemblea di Palazzo Madama. I banchi del governo sono rimasti vuoti per tutto il tempo: la scelta è stata fatta per “rispetto che si deve al Senato per un atto di competenza esclusiva del Parlamento”. Matteo Salvini ha preso la parola alle 13.30.

L’aula del Senato ha di fatto accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, bocciando l’ordine del giorno presentato da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il documento chiedeva di dire ‘no’ al processo all’ex ministro dell’Interno e quindi di ribaltare il voto della Giunta delle immunità il 20 gennaio scorso. La Lega non ha partecipato al voto uscendo dall’Aula. (Fatto Quotidiano)

Salvini: ecco Il mio intervento al Senato, con l'orgoglio di aver agito sempre nell'interesse del mio Paese



