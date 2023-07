Novità nella circolazione a ridosso dello stadio “ceravolo” per garantire sicurezza ai mezzi di cantiere. Ordinanza del comando dei VV.UU.

Doppio senso di circolazione su via Antonio Greco. Lo istituisce un’ordinanza del comando di Polizia Municipale. Il provvedimento istituisce inoltre:

- lo STOP all’intersezione via A. Greco – via Paglia, per il flusso veicolare proveniente da viale Pio X e diretto per lo Stadio – Cimitero;

- il divieto di sosta con zona rimozione sul margine destro della carreggiata direzione piazza Martiri Ungheresi (Stadio) – viale Pio X.

L’ordinanza è legata ai lavori in corso per l’adeguamento del “Ceravolo” alle prescrizioni relative al campionato di Serie B e dunque ai numerosi mezzi, quali autocarri e autoarticolati, per il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie ai lavori stessi. “L’attuale viabilità stradale della zona – si legge nel provvedimento dei VV.UU. – non consente a tali mezzi il transito in entrata allo Stadio in sicurezza e senza interruzioni della fluidità della circolazione veicolare. Pertanto, occorre necessariamente rimodulare la circolazione stradale trovando una soluzione idonea”.