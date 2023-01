Nuova area emergenza – urgenza del “Garibaldi Centro” di Catania, Giuseppe Zitelli (FdI), i dettagli

Nuova area emergenza – urgenza del “Garibaldi Centro” di Catania, Giuseppe Zitelli (FdI): “Struttura all’avanguardia anche in termini di sicurezza e sostenibilità”

“L’emergenza -urgenza, in Sicilia, si arricchisce di una nuova e preziosa struttura” : lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute e Servizi sociali e sanitari all’ARS, in riferimento al nuovo spazio di osservazione breve del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Garibaldi Centro”, che in tempi rapidi sarà operativo.

“Un traguardo importante per la sanità dell’intera isola - afferma l’onorevole – raggiunto grazie all’impegno dell’avvocato Ruggero Razza che, durante il mandato di assessore al ramo, ha seguito con attenzione i lavori che hanno condotto alla realizzazione dell’area”.

Tra gli elementi qualificanti della nuova struttura del nosocomio, che sorge proprio al centro della città e che vede alla direzione generale Fabrizio De Nicola, anche l’esiguo impatto energetico e la massima riduzione del rischio sismico.

“Caratteristiche che, congiuntamente all’alto livello dei servizi erogati – afferma Giuseppe Zitelli – rendono la struttura un polo sanitario all’avanguardia e in linea con le istanze legate all’ambiente, alla riduzione dei costi energetici, alla sostenibilità e alla sicurezza dei degenti e del personale”.

“In qualità di segretario della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Assemblea Regionale Siciliana – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia - continuerò a impegnarmi senza sosta per contribuire al miglioramento della sanità attraverso il monitoraggio e il pieno efficientamento delle strutture della nostra isola”.