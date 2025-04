Nuovo ospedale di Catanzaro: confermata la copertura finanziaria, nessun problema sui fondi

Occhiuto rassicura: 170 milioni confermati, disponibili altri 152 milioni da INAIL e Regione

CATANZARO – Buone notizie per il futuro del nuovo ospedale di Catanzaro: è stata confermata la piena copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera. Il tema è stato al centro di una riunione operativa tenutasi nel pomeriggio di oggi nella Cittadella regionale, alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, del vicepresidente della Giunta Filippo Pietropaolo e dei consiglieri regionali Antonio Montuoro e Antonello Talerico.

Durante l’incontro, il presidente Occhiuto ha fornito rassicurazioni dettagliate sulla solidità economica del progetto. «Carte alla mano – si legge nella nota ufficiale – non c’è alcun problema di copertura: sono confermati i 170 milioni di euro previsti dall’articolo 20, a cui si aggiungono 40 milioni per l’adeguamento dell’ospedale "Pugliese", 25 milioni per il Policlinico universitario e ulteriori 87 milioni già messi a disposizione da INAIL».

Occhiuto ha anche annunciato di aver già ottenuto la disponibilità dell’INAIL ad aumentare ulteriormente il proprio contributo, al fine di coprire completamente l’opera con i soli fondi dell’Istituto, destinando così le altre risorse ad ulteriori interventi sulle strutture sanitarie della città.

Localizzazione ancora in sospeso

L’unico nodo ancora aperto riguarda la localizzazione definitiva del nuovo ospedale. Sebbene in possesso di pieni poteri decisionali, Occhiuto ha ribadito la volontà di confrontarsi con l’Amministrazione comunale di Catanzaro prima di procedere. «Per senso istituzionale e correttezza – ha detto – intendo condividere ogni scelta importante con il Comune».

Chiarezza sui fondi: nessun taglio, nessun trasferimento

La riunione, definita da tutti i partecipanti «positiva e costruttiva», ha chiarito in via definitiva che non vi sono tagli o spostamenti di fondi. Le recenti notizie circa presunte mancanze di risorse sono state bollate come «del tutto infondate».

Con questa conferma, il progetto del nuovo ospedale di Catanzaro può proseguire senza incertezze sul piano finanziario, in attesa della scelta definitiva sull’area in cui sorgerà la struttura.