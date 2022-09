Covid. Nuovo pannello di controllo misura pandemia in tempo reale. Realizzato da OsservaSalute, mostra in grafica indicatori chiave

ROMA, 09 NOV - Un 'pannello di controllo' per descrivere graficamente e in tempo reale l'evoluzione della situazione di maggiore o minore impatto dei sistemi sanitari regionali attraverso l'analisi di alcuni indicatori chiave. Questo il contributo che l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (OsservaSalute) mette a disposizione per l'analisi della dinamica della pandemia Covid-19, attraverso una nuova sezione specifica sul sito.

Il dashboard, costruito con il coordinamento di Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio, punta l'attenzione sull'intensità della diffusione della pandemia, sulla gravità dei contagi e sull'impatto che questi hanno sul Servizio Sanitario Nazionale in termini di ricoveri in reparto e in terapia intensiva. Il sistema sintetico si basa su dati della Protezione Civile aggiornati quotidianamente e riferiti all'aggregato dei sette giorni precedenti.

Il risultato è una mappa dell'Italia realizzata con regioni di diverso colore, anche il verde. In base all'analisi di questo nuovo strumento, ad oggi, la Valle d'Aosta è in cima a 7 regioni i cui sistemi sanitari sono maggiormente sotto pressione a causa della pandemia, seguita da Liguria, Piemonte, Bolzano, Lombardia, Umbria e Toscana. Altre 7 sono le regioni in un'area intermedia: Emilia Romagna, Trento, Lazio, Campania, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia. Le restanti sono di colore 'verde', e a chiudere la classifica è la Calabria che, nell'ultima settimana, presenta i valori più bassi di contagi, decessi, terapie intensive e ricoveri. Ma in questo caso, come noto, a determinarne la fragilità è la complessiva organizzazione del sistema sanitario.