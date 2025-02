Omicidio a Corigliano Rossano: fermato un 29enne senza fissa dimora

Le indagini svelano un contesto di disagio sociale: decisiva la svolta investigativa

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – È stato fermato nella notte a Cosenza il presunto responsabile dell'omicidio di Mohamed Sibaa, il ventiduenne ucciso a coltellate tra venerdì e sabato scorsi in un'abitazione di Corigliano Rossano. L'uomo, un cittadino marocchino di 29 anni senza fissa dimora, è stato intercettato dai carabinieri mentre tentava di lasciare il Paese.

Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai militari del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e della Compagnia di Cosenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. L'arresto è giunto al termine di un'intensa attività investigativa, resa complessa dall'assenza di un domicilio riconosciuto per l'indagato.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Mohamed Sibaa è stato trovato in condizioni critiche all'interno di un'abitazione situata in un quartiere popolare della città. La profonda ferita all'addome ha reso vano ogni tentativo di rianimazione: nonostante le manovre d'emergenza praticate dal personale del 118, il giovane non ha mai ripreso conoscenza. Poche ore dopo, il suo cuore ha cessato di battere durante un disperato intervento chirurgico in ospedale.

Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe scaturito da una lite legata alla spartizione della refurtiva di un piccolo furto, sfociata in un tentativo di vendetta culminato con una coltellata fatale. Gli accertamenti condotti dai carabinieri, anche attraverso l'analisi delle prove scientifiche, hanno permesso di ricostruire la dinamica del delitto e di identificare il presunto responsabile.

L’ARRESTO DOPO UNA CACCIA ALL’UOMO

Individuare il 29enne non è stato semplice: privo di una residenza stabile, si è reso irreperibile nelle ore successive al delitto. Gli investigatori, tuttavia, hanno scoperto che stava tentando di varcare i confini nazionali, motivo per cui è stato emesso un provvedimento di fermo. L’uomo, già destinatario di un decreto di espulsione, è stato rintracciato nel centro di Cosenza, dove ha cercato di eludere la cattura fuggendo tra le viuzze cittadine. La sua corsa è terminata con l’intervento dei militari, che lo hanno immobilizzato e condotto in caserma.

L’arresto del sospettato rappresenta un passo fondamentale nella ricerca di giustizia per la vittima e per la comunità locale, scossa dall'ennesimo episodio di violenza legato a situazioni di degrado e marginalità sociale. Ora la parola passa alla magistratura, che dovrà chiarire ogni dettaglio della vicenda e stabilire le responsabilità definitive.