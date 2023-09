Operazione "Karpanthos": 52 arresti in Italia nel colpo alla 'ndrangheta, coordinato da Gratteri

Operazione "Karpanthos": 52 arresti in Italia nel colpo alla 'ndrangheta, coordinato da Gratteri. Questa mattina, in un'ampia operazione antimafia denominata "Karpanthos", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, sono stati effettuati 52 arresti in tutta Italia. L'operazione coinvolge oltre 400 militari dislocati su tutto il territorio nazionale.

Le persone coinvolte sono accusate di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e sono coinvolte in attività criminose che comprendono la disponibilità di armi, estorsione, rapina a mano armata, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Questi reati sono aggravati dalla presenza di modalità e finalità mafiose.

Nel dettaglio, 38 persone sono state arrestate e condotte in carcere, mentre altre 6 sono ai domiciliari e 8 sono sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Maggiori dettagli sull'operazione verranno resi noti durante una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. (Immagine archivio)

In aggiornamento