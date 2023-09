Operazione Karpanthos, congratulazioni sottosegretario Wanda Ferro a Carabinieri e Dda Catanzaro

CATANZARO - 22 SETT. - «Congratulazioni ai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e ai magistrati della Procura distrettuale antimafia del capoluogo calabrese, che con l’operazione “Karpanthos” hanno colpito le consorterie criminali che operavano in piccoli comuni tra la Presila catanzarese e la provincia crotonese, condizionando con la violenza l’economia del territorio, ma anche entrando in rapporti con la politica e infiltrandosi nella pubblica amministrazione.

L’intensa e perseverante attività di indagine, sfociata nell’imponente operazione che ha coinvolto centinaia di militari, dimostra la determinazione dello Stato nel contrastare la criminalità organizzata e il malaffare, anche nelle aree meno interessate in passato dall’attività giudiziaria ma che non per questo possono essere considerate isole felici, considerata la pervasività delle cosche che vi operano e la capacità di fare emergere personaggi di elevato profilo criminale». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.