Orrore nella sala d'attesa: Una Donna Uccisa e quattro ferite in una strage senza ,otivi

Strage in sala d'attesa, uccide una donna e ne ferisce quattro. L'ennesima strage americana avviene in ospedale, quando un uomo con problemi mentali apre il fuoco su cinque donne in attesa di visita medica. La madre del killer: "Aveva da poco cambiato farmaci per ansia e depressione". Arrestato dopo 8 ore di fuga

E'in arresto, dopo ore di caccia all'uomo, il responsabile dell'ennesima strage americana. Questa volta è successo in un ospedale di Atlanta, in Georgia: il bilancio conta una donna uccisa e altre quattro ferite.

Si tratta di Deion Patterson, 24 anni, ex guardacoste.

Ha aperto il fuoco contro cinque donne in una sala d'attesa all'undicesimo piano del Northside Medical Hospital, per poi rubare un veicolo lasciato a motore acceso in una stazione di servizio e fuggire - non troppo lontano, visto che è stato infine individuato e fermato a poco più di 20 chilometri, in un quartiere periferico della città.



Nel frattempo, il centro della città è rimasto in stato di massima allerta: il presidio medico dove è avvenuta la strage si trova in una zona di uffici e negozi, molto frequentata: alla notizia della sparatoria si è scatenato il panico, residenti e impiegati della zona hanno cercato riparo e lì sono rimasti per ore fino a cessata emergenza.

Al momento le cause del gesto sono sconosciute, ma tutto fa pensare che si tratti del gesto di una persona con gravi problemi mentali.

Patterson si era arruolato nella Guardia costiera nel 2018 ed era stato esonerato dal servizio attivo a gennaio.

La madre del killer ha spiegato che il figlio soffriva di problemi mentali, degenerati pochi giorni fa con l'assunzione di un nuovo farmaco prescrittogli per combattere ansia e depressione dal sistema sanitario che si occupa dei veterani militari. La donna, ex infermiera, aveva chiesto di cambiare medicinale, ma le autorità sanitarie militari - ha raccontato - si erano rifiutate. /Rai news)