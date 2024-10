Ottobre rosa, la prevenzione parte dal cuore della Sicilia

Ottobre è il mese “rosa”. Lo sanno benissimo al Centro RM e TAC Catenanuova, in prima fila per combattere il tumore al seno. L’obiettivo è sensibilizzare le donne, soprattutto le over 40, sull’importanza della ricerca e della prevenzione, per rendere questa malattia sempre più curabile.

I numeri - purtroppo - parlano chiaro. Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 55.900 nuovi carcinomi mammari (l’espressione scientifica usata per definire la patologia), essendo questo tipo di tumore il più comune tra le donne (30%). Addirittura 1 donna su 8 ha la possibilità di svilupparlo. Da qui, l’importanza di una diagnosi precoce e la necessità di adottare corretti stili di vita per la tutela della salute. Ecco allora che vengono messi in campo gli strumenti più efficaci per prevenire: ecografia mammaria, mammografia, senologia e visita senologica.

«Sappiamo quanto sia importante la prevenzione.» spiega il direttore sanitario Dott. Claudio Genova «Ed è il motivo per cui consigliamo la mammografia a tutte le donne a partire dai 40 anni. Con una frequenza personalizzata in base all’età e ai fattori di rischio individuali. Nello specifico, la mammografia è un esame radiologico indispensabile per la rilevazione precoce delle neoplasie mammarie. Attraverso l’utilizzo di raggi X a bassa dose, permette di individuare alterazioni del tessuto mammario non percepibili alla palpazione. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le probabilità di successo del trattamento.»

Oltre alla mammografia e all’ecografia mammaria con annessa visita senologica, un’ulteriore tecnologia, ancora più avanzata, che ha in dotazione il Centro RM e TAC Catenanuova, è la risonanza magnetica della mammella: un esame altamente specialistico di secondo livello. Nel cuore della Sicilia, dunque, in provincia di Enna, al confine con la città metropolitana di Catania, l’orgoglio di un’eccellenza nella diagnostica per immagini. Una struttura sanitaria all’avanguardia, da sempre impegnata nella costante evoluzione tecnologica.

Il Centro, per di più, unitamente all’ecografia mammaria, alla mammografia e alla visita senologica, schiera altre apparecchiature “salvavita” quali Tac 128 strati di ultima generazione, risonanza magnetica ad alto campo, densiometria ossea con metodo Dexa, ecocolordoppler, ecografia, ecografia pediatrica, M.O.C., radiologia digitale. Formato da professionisti oltremodo qualificati e provenienti da un’esperienza pluriennale nel settore, vanta uno staff ben rodato, gentile e puntuale, offrendo un eccellente servizio improntato all’accoglienza e alla disponibilità. A cominciare dal personale della reception.

«Siamo fermamente convinti» conclude il Dott. Genova «che una comunicazione efficace tra radiologi e pazienti sia fondamentale. Un approccio empatico non solo migliora la vostra esperienza, ma favorisce anche una maggiore aderenza alle terapie, fondamentale per il successo del percorso di cura.»

Convenzionato con il Sistema sanitario nazionale, il Centro opera per appuntamento a Catenanuova da lunedì a venerdì con orario antimeridiamo 9-13 e pomeridiano 14.30-16.30. Grazie all’autostrada A19 e allo scalo ferroviario, lo si può raggiungere comodamente. È situato in via Libertà, 118, e gli operatori rispondono alle chiamate indirizzate al numero telefonico 0935 76214. Nel sito web di nuova realizzazione è possibile prendere visione di elementi di approfondimento a maggiore contenuto scientifico ed effettuare una prenotazione online, assicurandosi una diagnosi precisa e tempestiva.

