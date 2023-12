Palermo in lutto: tredicenne si toglie la vita, indagini sul sospetto bullismo

PALERMO - Una tragedia ha colpito Palermo con la morte di un tredicenne nella sua casa, mentre i genitori erano fuori sabato sera. Le indagini dei carabinieri si concentrano sulla possibilità che il giovane sia stato vittima di bullismo, con sospetti emersi dalle preoccupazioni espresse in chat da parte di alunni e genitori.

Il ragazzo, oggetto di derisione in varie occasioni, potrebbe aver subito intimidazioni legate anche al suo presunto orientamento sessuale. Al momento del suo ritrovamento da parte dei sanitari del 118, era già troppo tardi.

La scuola, reagendo alla tragedia, ha sospeso tutte le attività per la giornata, inclusi gli impegni pomeridiani e le uscite didattiche programmate per alcune classi.

La procura per i minorenni e la procura ordinaria di Palermo hanno aperto due fascicoli, concentrandosi sull'istigazione al suicidio. Il cellulare e il computer della vittima sono stati sequestrati per indagare sulle circostanze che hanno portato al tragico epilogo e per identificare chi potrebbe aver contribuito al bullismo.

Fonti indicano che la dirigente scolastica avrebbe precedentemente segnalato alle famiglie il disagio del ragazzo, evidenziando la complessità della situazione.

Una comunità è in lutto mentre si cerca di comprendere e affrontare le drammatiche conseguenze di questo evento. (Ansa) (Immagine archivio)