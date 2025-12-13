Palermo-Sampdoria 1-0: la lettura dei mister Inzaghi e Gregucci tra continuità e crescita (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Due visioni a confronto nel post partita del Barbera

La sfida tra Palermo e Sampdoria, decisa da un gol e da lunghi tratti di equilibrio, trova nel post partita dei due allenatori una chiave di lettura chiara e complementare. Da una parte mister Filippo Inzaghi, soddisfatto per il terzo successo consecutivo e per la solidità mostrata dalla sua squadra; dall’altra mister Angelo Gregucci, che pur nella sconfitta sottolinea i segnali di crescita e il miglioramento della prestazione blucerchiata.

Mister Inzaghi: “Questa squadra sta costruendo un’identità”

Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, analizza la vittoria con lucidità e orgoglio. Il successo contro la Sampdoria, seppur sofferto, rappresenta un passo importante nel percorso di crescita dei rosanero.

Inzaghi sottolinea come i primi 30 minuti siano stati probabilmente i migliori della stagione: intensità, qualità e occasioni create avrebbero potuto portare a un vantaggio più ampio. Il momento di leggera flessione, però, ha rimesso in partita gli avversari, rendendo necessario un secondo tempo di gestione e sacrificio.

Particolare soddisfazione emerge per l’impatto dei subentrati e per la solidità difensiva, uno dei marchi di fabbrica del Palermo in questa fase della stagione. I numeri dei clean sheet casalinghi certificano una squadra compatta, ma Inzaghi guarda oltre le statistiche:

l’obiettivo è giocare con continuità e fiducia per tutta la gara, creando basi solide per il futuro.

Il tecnico rosanero ribadisce anche l’importanza della rotazione della rosa e della fiducia concessa a tutti gli elementi, sottolineando come la crescita individuale passi attraverso la partecipazione collettiva. La testa, ora, è già rivolta alla prossima sfida contro l’Avellino, con la consapevolezza che il percorso intrapreso è quello giusto.

Mister Gregucci: “Prestazione positiva, ora servono i punti”

Sul fronte opposto, mister Angelo Gregucci esce dal Barbera con amarezza, ma non senza segnali incoraggianti. Il tecnico della Sampdoria riconosce il valore dell’avversario, indicato come una delle squadre favorite del campionato, e rivendica una prestazione complessivamente buona sotto il profilo dell’atteggiamento e dell’organizzazione.

Gregucci evidenzia come i momenti di maggiore sofferenza siano coincisi con la prima parte di gara, quando la Samp ha dovuto reggere l’urto delle iniziative del Palermo e affidarsi anche alle parate del proprio portiere. Nel secondo tempo, invece, i blucerchiati hanno avuto più possesso e controllo, ma è mancata la determinazione negli ultimi metri.

Il vero rammarico, secondo l’allenatore, sta proprio nella poca cattiveria offensiva negli ultimi 20 minuti: troppe occasioni potenziali non concretizzate entrando con decisione in area. Un limite che pesa, soprattutto considerando la situazione di classifica.

Gregucci guarda però con fiducia al recupero di giocatori importanti dopo lunghi stop, elemento che sta restituendo esperienza e solidità alla squadra. La Sampdoria, pur senza risultati esterni da tempo, mostra segnali di crescita evidenti: ora, però, è necessario trasformare le buone prestazioni in punti, perché la classifica non concede ulteriori margini di attesa.

Due percorsi diversi, stessa esigenza: continuità

Il confronto tra mister Inzaghi e mister Gregucci racconta due momenti differenti ma accomunati dalla stessa esigenza: dare continuità al lavoro settimanale.

Il Palermo consolida certezze e fiducia, la Sampdoria costruisce basi tecniche e mentali per risalire. Il campionato di Serie B resta lungo e complesso, ma dalle parole dei due allenatori emerge con chiarezza una direzione precisa: solo attraverso identità, crescita e atteggiamento si possono raggiungere gli obiettivi stagionali.

