Panico e disperazione a Genova: devastante incendio divampa in un palazzo di 17 piani. Video

Panico e disperazione a Genova: devastante incendio divampa in un palazzo di 17 piani, decine di persone evacuate in strada mentre le fiamme divorano ogni piano

Nella serata del 15 febbraio 2023, un incendio è scoppiato all'ultimo piano di un edificio situato al civico 17 a Genova. Le fiamme, di imponenti dimensioni, hanno richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che sono prontamente giunti sul posto per gestire la situazione. Fortunatamente, non si hanno notizie di feriti o intossicati, ma decine di persone sono state evacuate dall'edificio.

Secondo le ultime notizie, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre sei persone dal palazzo, grazie all'utilizzo di autorespiratori, strumenti essenziali per salvaguardare la loro incolumità durante le operazioni di soccorso. In particolare, un uomo che si trovava all'interno dell'edificio insieme al suo gatto è stato portato in salvo ed è attualmente in buone condizioni.

Tuttavia, due giovani e tre anziani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per ricevere le prime cure e, se necessario, ossigeno. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Nell'area circostante, si può percepire l'odore di fumo, che si estende fino alla zona della Foce.

Il tetto dell'edificio ha ceduto alle fiamme, che hanno avvolto anche l'altro lato del tetto, con il rischio di diffondersi ad altri piani dell'edificio. Le strade di via Emilia e via Piacenza sono state chiuse al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di operare al meglio e senza intralci. Sul posto, sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri per gestire la situazione.

Numerosi mezzi di soccorso sono stati inviati sul luogo dell'incidente, tra cui ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso, della Croce Azzurra di Bavari e della Croce Bianca San Desiderio. Inoltre, è stata inviata anche un'auto medica, la Golf 1, dal 118 per fornire assistenza medica immediata. Una persona è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del Galliera, mentre altre sono state soccorse sul posto e sono attualmente in osservazione.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente per spegnere l'incendio, facendo la spola per riempire le autobotti e tornare immediatamente sul posto. La strada è bloccata e il traffico è paralizzato, con lunghe code di mezzi pubblici e automobili.

In situazioni di questo tipo, è importante sottolineare l'importanza della prontezza dei mezzi di soccorso, come i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e le ambulanze, che intervengono per risolvere le situazioni di emergenza. Secondo le statistiche, infatti, in Italia si registrano ogni anno circa 150.000 incendi, di cui il 70% domestici, che causano gravi danni materiali e, in alcuni casi, feriti e vittime.

