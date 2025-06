Parcheggi a pagamento a Soverato dal 1° luglio: il Sindaco Daniele Vacca spiega il perché (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

SOVERATO – Dal prossimo 1° luglio 2025 entreranno in vigore i parcheggi a pagamento in alcune zone strategiche della città. A comunicarlo è il Sindaco Daniele Vacca, che ha scelto un approccio diretto per raccontare alla cittadinanza i motivi di questa decisione, spiegandoli con trasparenza e concretezza.

Solo il 3% dei parcheggi diventa a pagamento

Non si tratta di una rivoluzione urbana, ma di un piccolo intervento: 350 posti auto, pari a circa il 3% del totale dei parcheggi disponibili in città, diventeranno a pagamento. Una scelta ponderata e condivisa con i cittadini attraverso un sondaggio sull’App ufficiale della Città di Soverato, dove il 72% dei votanti si è detto favorevole.

Le motivazioni dietro la scelta

“Oggi è il giorno del perché”, ha dichiarato il Sindaco in un video messaggio. “Abbiamo preso questa decisione per tre ragioni fondamentali”:

Organizzare meglio la sosta, rendendola più equa. Garantire maggiore ordine urbano, specialmente nelle aree più frequentate. Favorire il ricambio dei veicoli, a beneficio delle attività commerciali e del turismo balneare.

Dove saranno i parcheggi a pagamento?

I parcheggi a pagamento saranno concentrati in zone a forte afflusso turistico e commerciale, in particolare:

Area Sombrero e stabilimenti balneari adiacenti Tratto di via Cristoforo Colombo lato lungomare Piazza Nettuno, lato villa comunale, comprese le due piazzole interne

Quanto costerà parcheggiare?

Le tariffe sono tra le più basse del comprensorio:

1 euro per la prima ora 0,50 centesimi per ogni ora successiva

I parcometri sono già stati installati nelle zone interessate e segnalati con apposita cartellonistica.

E i residenti?

Una delle domande più frequenti ha riguardato la possibilità di avere abbonamenti per i residenti. Il Sindaco ha spiegato che non è stato possibile introdurli per una questione di proporzione tra domanda e offerta: “Con 300 posti disponibili e una popolazione di circa 9.000 abitanti, avremmo potuto soddisfare solo il 4% della richiesta. Sarebbe stato ingiusto”.

Un’estate piena di eventi e mare da Bandiera Blu

Concludendo, Daniele Vacca ha voluto ricordare che Soverato è pronta a vivere una nuova estate: “Vi aspetto tutti qui per una stagione ricca di eventi, con il nostro mare premiato per il nono anno consecutivo con la Bandiera Blu. Buona estate a tutti!”.





