Parigi: Emmanuel Macron riceve Giorgia Meloni all'Eliseo

Il capo del governo italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron dopo una serie di contrasti e crisi varie, specie sull'immigrazione, hanno trovato oggi martedì 20 giugno, il necessario "dialogo" tra i due Paesi.

Infatti, dopo un breve incontro informale a Roma in ottobre all'indomani della nomina di Giorgia Meloni, vittoriosa alle elezioni legislative, non si fecero attendere le scintille, il dossier migratorio portò poi ad alimentare ancor di più le tensioni. In particolare, quando l'Italia rifiutò a novembre di accogliere la nave umanitaria Ocean Viking e i 230 migranti. La Francia in quell’occasione denunciò il comportamento "inaccettabile" di Roma. Ancora nella scorsa primavera il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha suscitato le ire transalpine giudicando Giorgia Meloni “incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”.

"E' fondamentale che Roma e Parigi continuino a lavorare sia bilateralmente che multilateralmente", ha dichiarato Giorgia Meloni giunta a Parigi per dare impulso alla candidatura dell'Italia a Expo 2030. I due leader dopo otto mesi di divergenze, hanno infine manifestato l'intenzione di "lavorare insieme" al di là delle "polemiche" che finora hanno reso tesi i rapporti tra Roma e Parigi.

In questa prima visita a Parigi del Presidente del Consiglio italiano, il Presidente francese ha fatto appello al "rapporto unico che esiste tra Italia e Francia". “È questa amicizia che conta per me in primis” – ha dichiarato alla stampa - “quella che a volte lascia vivere polemiche e dissapori, ma in un quadro sempre rispettoso perché fa parte di una storia più grande di noi, più profonda".

"Italia e Francia sono due nazioni legate, due nazioni importanti, centrali, protagoniste in Europa che hanno bisogno di dialogo in un momento come questo perché i nostri interessi comuni sono molto convergenti", ha risposto Giorgia Meloni. "Sono fiduciosa che dal dialogo di oggi saremo in grado di lavorare ancora meglio e ancora di più insieme"





Fonte immagine Actu