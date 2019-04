Pasqua 2019: Safiria Leccese accompagna gli spettatori in terra Santa - domenica 21 aprile - ore 23

MILANO 12 APRILE - Siamo alla vigilia della settimana Santa, giorni importantissimi per la cristianità in cui si rivivono con liturgie, riti e tradizioni le ultime ore della vita pubblica di Gesù, dall’ultima cena al Golgota per giungere alla risurrezione. Con la mente e il cuore si è proiettati alla Terra Santa.

Proprio il giorno di Pasqua, Domenica 21 aprile, alle ore 23.05, Retequattro propone «In itinere: Speciale Terra Santa», a cura della nota giornalista Safiria Leccese, già protagonista sulla stessa rete del noto programma Miracoli.

Al telespettatore sembrerà di essere lì, dove Maria ha dato alla luce il Figlio di Dio, calpestare quelle stesse strade percorse dal Cristo o stare lì in adorante silenzio dove il Messia è stato crocifisso.

L’emozionante pellegrinaggio, infatti, fatto di luoghi e di incontri nel cuore della cristianità -la Terra Santa- è «un racconto a doppio registro, con l’intento d’intrecciare i passi della vita di Cristo alle storie di chi, ancora oggi, sceglie di mettersi in cammino alla scoperta di sé»,spiega la giornalista, «ripercorrendo le strade simbolo della nostra esistenza, a prescindere dal proprio credo».

«Abbiamo provato, in ogni tappa, attraverso i racconti e le esperienze dei pellegrini, di far emergere il significato che hanno nel 2019», conclude Safiria Leccese,«quelle parole e quella storia, cominciata duemila anni fa».

Da Nazareth, a Gerusalemme, lo speciale, realizzato in collaborazione con L’Opera Romana Pellegrinaggi, attraversa i momenti fondamentali della storia di Gesù Cristo: dall’annunciazione alla morte, fino alla resurrezione.

Un appuntamento da non perdere.





Don Francesco Cristofaro