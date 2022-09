Pasquale Fico, Delegato COCER Esercito/Interforze risponde per le rime al Deputato Galantino

ROMA, 24 FEBBRAIO - Davide Galantino, un militare dell’Esercito, oggi deputato di Fratelli d’Italia dopo essere stato eletto col Movimento 5 Stelle, si agita dalle pagine Facebook per chiedere cosa si stia facendo per prevenire i contagi da coronavirus per i militari dell’operazione Strade Sicure, aggiungendo subito dopo un bellicoso “pronti a dare battaglia”.



Dare battaglia a chi e perché? Galantino dice che da diversi reparti arrivano segnalazioni secondo cui non sarebbero state diramate indicazioni per le unità impegnate. Non sono io che devo spiegare le disposizioni dei vari livelli di comando, ma già il 30 gennaio sono stati diramati ai diversi raggruppamenti dell’operazione gli ordini basati sulle indicazioni del Ministero della Sanità.



Lo dico perché trovo vergognose queste operazioni di sciacallaggio in un momento così complicato e di grande allarme, solo per cercare di ottenere un po’ di visibilità personale e qualche misero vantaggio politico. Tanto più quando provengono d’un militare che è oggi temporaneamente anche un parlamentare. Vogliamo responsabilità, non ci servono personaggi che giocano a fare gli untori per infettare l’opinione pubblica e i militari che fanno come sempre il loro dovere.