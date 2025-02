Paura a Corigliano Scalo: fiamme in un garage, evacuato condominio

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Rossano, Castrovillari e sede centrale con supporto di Autoscale ed Autobotti per rifornimento idrico sono impegnate per incendio locali a piano strada adibiti a garage con all'interno più autovetture in Via San Giovanni Evangelista a Corigliano Scalo.

I locali interessati dal rogo sono parte integrante di un condominio di n° 3 piani abitato.

Intervento dei vigili del fuoco è valso nell'immediato ad evacuare tutti gli occupanti della palazzina anche con ausilio dell'autoscala procedendo contestualmente nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Sul posto anche polizia di stato e personale sanitario del Suem118.

Intervento in atto, al momento non si registrano danni a persone.